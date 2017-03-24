روسيا تعلن مقتل ستة من جنودها في هجوم على منشأة عسكرية بالشيشان

قالت روسيا الجمعة إن ستة من جنودها قتلوا أثناء تصديهم لهجوم شنه مسلحون على منشأة عسكرية بالشيشان.

وقال الحرس الوطني الروسي في بيان إن مجموعة من "اللصوص المسلحين"، حسب تعبيره، هاجمت منشأة عسكرية لم يذكرها بالاسم تحت ستار من الضباب في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأضاف أن معركة بالأسلحة وقعت وأصيب عدد من الجنود الروس بالإضافة إلى القتلى الستة.

وأشار إلى أن ستة من المهاجمين قتلوا أيضا.

وتخوض موسكو حربين مع الانفصاليين في الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن تبادل إطلاق النار أصبح نادرا نسبيا في الشيشان.