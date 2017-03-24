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سياسة

بيان لسفارة السعودية عن مهاجم لندن وعمله السابق في المملكة

24/3/2017

قالت السفارة السعودية في لندن اليوم الجمعة إن الرجل الذي قتل أربعة أشخاص قرب مقر البرلمان البريطاني يوم الأربعاء عمل في السعودية لفترة لكن ليس له سجل إجرامي هناك.

وأقام خالد مسعود في المملكة مرتين استمرت كل منهما عاما واحدا فيما بين نوفمبر تشرين الثاني 2005 وأبريل نيسان 2008 عندما كان يعمل مدرسا للغة الانجليزية ثم قام بزيارة قصيرة في مارس آذار 2015.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها على تويتر "خلال الوقت الذي قضاه في السعودية لم يظهر خالد مسعود على قوائم الرصد الخاصة بأجهزة الأمن وليس له سجل إجرامي في المملكة العربية السعودية."

وقال البيان إن الملك سلمان تحدث إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي للتعبير عن تعازيه بعد هجوم الأربعاء وأضاف "في وقت كهذا تعاوننا الأمني المستمر هو ضرورة قصوى لهزيمة الإرهاب وإنقاذ أرواح الأبرياء." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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