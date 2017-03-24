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سياسة|العراق

الصدر: السياسيون يمتلكون رؤوس الأموال والتنظيمات المسلحة لإخضاع العراقيين

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
24/3/2017

توافد مئات الآلاف من أتباع التيار الصدري إلى ميدان التحرير وسط بغداد للمشاركة في المظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وألقى مقتدى الصدر كلمة في المتظاهرين اعتبر فيها أن القادة السياسيين أصبحوا يمتلكون رؤوس الأموال والتنظيمات المسلحة التي يستغلونها، حسب رأيه، لإخضاع العراقيين خلال الانتخابات المقبلة.

وطالب المتظاهرون بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتغيير مفوضية الانتخابات، وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت في قطع الطرق والجسور المحيطة بساحة التحرير، إضافة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات الأمنية في تقاطعات الطرق الرئيسية.

وبحسب بيان سابق صادر عن مكتب الصدر، فان زعيم التيار الصدري سيركز على المطالب التي خرج المواطنون من أجلها والمتمثلة بإصلاح مسار العملية السياسية وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد في كافة مفاصل الدولة.

وبدأ أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التوافد على ساحة التحرير في بغداد للتظاهر (الجمعة) من أجل المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.

وتأتي مظاهرة الجمعة بعد نحو ستة أسابيع من احتجاج مماثل في ساحة التحرير شابته مواجهات أوقعت أربعة قتلى وأكثر من 300 جريح، وذلك عندما حاول متظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية.

ومنذ ما يقرب من عامين يتظاهر أنصار التيار الصدري وناشطون فيما يعرف بالتيار المدني في بغداد ومحافظات أخرى للمطالبة بإصلاح جذري للعملية السياسية ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وفي المظاهرات الأخيرة رفع أنصار الصدر مطالب بينها تغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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