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سياسة|السودان

السودان يمنع دخول عبد المنعم أبو الفتوح لأراضيه

المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح
المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح
24/3/2017

منعت السلطات السودانية (الخميس) دخول المرشح الرئاسي المصري السابق عبد المنعم أبو الفتوح من دخول أراضيها بعد وصوله مطار الخرطوم الدولي.

وأصدر مكتب أبو الفتوح بيانا جاء فيه أن السلطات السودانية رفضت السماح للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالدخول للأراضي السودانية للمشاركة في الندوة النقدية التي تعقد على هامش انعقاد المؤتمر الشعبي العام لمناقشة أفكار الدكتور حسن الترابي والتي تأتي بناء على الدعوة التي وجهت للدكتور أبو الفتوح من الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور إبراهيم السنوسي".

واستنكر حزب مصر القوية قرار المنع في ظل العلاقات الجيدة التي تربط الشعب المصري والسوداني، معتبرًا أن ما تم يسيء للسلطات السودانية.

وأكد أبو الفتوح اعتزازه بالشعب السوداني في إطار العلاقات التي تربطه بالشخصيات والرموز السودانية والممتدة منذ عشرات الأعوام.

من جانبه قال الدكتور بشير آدم القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي لـموقع النيلين السوداني إن أبو الفتوح كان مدعوا لحضور الذكرى الأولى لرحيل الشيخ الترابي بدعوة من اللجنة القومية للذكرى والتي يرأسها رئيس القضاء الأسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف.

وأضاف أنه عاد بنفس رحلة الخطوط المصرية التي أقلته للخرطوم.

وتابع، كنت في استقباله بغرفة كبار الزوار بمطار الخرطوم وتحدثنا لبعض الوقت وأخطرنا رجل الأمن بالمطار بطريقة مهذبة أن هناك أمر بإرجاعه بنفس الطائرة التي أقلته للسودان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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