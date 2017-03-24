البث الحي
سياسة|تونس

الخارجية التونسية تستدعي سفيرة بريطانيا

الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلافات بين الطيارين والفنيين
الخطوط التونسية تعلق رحلاتها بسبب خلافات بين الطيارين والفنيين
24/3/2017

استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة سفيرة بريطانيا احتجاجا على قرار المملكة المتحدة بحظر حمل أجهزة الكترونية في الرحلات القادمة إليها من تونس

وقالت إنها تستغرب القرار الذي جاء دون أي تنسيق مع السلطات التونسية.

كان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلن يوم الثلاثاء أن بريطانيا فرضت قيودا على حمل أجهزة الكترونية في الرحلات الجوية المباشرة القادمة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية من أجل سلامة المسافرين.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا في وقت سابق قيودا مماثلة على الطائرات القادمة من عشر دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ردا على تهديدات أمنية لم يتم تحديدها. ولم يشمل القرار الأمريكي الرحلات القادمة من تونس.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية "تم اليوم الجمعة دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية لتقديم توضيحات بخصوص القرار القاضي بحظر الحواسيب اللوحية والمحمولة."

وأضاف أن تونس تستغرب القرار الذي اتخذ دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا ووصفته بأنه قرار غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت شركة الخطوط التونسية أنه بداية من غد السبت لن يسمح للمسافرين المتجهين إلى مطارات بريطانيا بحمل الحواسيب، والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)