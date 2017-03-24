الخارجية التونسية تستدعي سفيرة بريطانيا

استدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم الجمعة سفيرة بريطانيا احتجاجا على قرار المملكة المتحدة بحظر حمل أجهزة الكترونية في الرحلات القادمة إليها من تونس

وقالت إنها تستغرب القرار الذي جاء دون أي تنسيق مع السلطات التونسية.

كان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلن يوم الثلاثاء أن بريطانيا فرضت قيودا على حمل أجهزة الكترونية في الرحلات الجوية المباشرة القادمة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية من أجل سلامة المسافرين.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا في وقت سابق قيودا مماثلة على الطائرات القادمة من عشر دول ذات أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ردا على تهديدات أمنية لم يتم تحديدها. ولم يشمل القرار الأمريكي الرحلات القادمة من تونس.

وقال بيان لوزارة الخارجية التونسية "تم اليوم الجمعة دعوة سفيرة المملكة المتحدة بتونس لويز دي سوزا إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية لتقديم توضيحات بخصوص القرار القاضي بحظر الحواسيب اللوحية والمحمولة."

وأضاف أن تونس تستغرب القرار الذي اتخذ دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا ووصفته بأنه قرار غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت شركة الخطوط التونسية أنه بداية من غد السبت لن يسمح للمسافرين المتجهين إلى مطارات بريطانيا بحمل الحواسيب، والأجهزة اللوحية والهواتف النقالة.