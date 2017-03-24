اغتيال أسير فلسطيني محرر في غزة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة مساء الجمعة عن اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، المبعد من الضفة الغربية المحتلة، برصاص مجهولين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، "اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين بمنطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأشار البزم إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا عاجلًا في الحدث.

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي في تصريحات صحفية، إن المعاينة الأولية لجثة فقهاء، كشفت عن وجود 4 رصاصات في رأسه.

و"مازن فقهاء" هو أسير محرر من الضفة الغربية المحتلة، وأُبعد إلى قطاع غزة بعد إطلاق سراحه بصفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، والتي خرج بموجبها 1047 أسيرًا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.