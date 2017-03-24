البث الحي
سياسة

أردوغان: سأواصل اتهام الأوربيين بالنازية طالما وصفوني بالديكتاتور

أردوغان سيواصل اتهام الأوربيين بالنازية طالما يعتبرونه "دكتاتورا"
أردوغان سيواصل اتهام الأوربيين بالنازية طالما يعتبرونه "دكتاتورا"
24/3/2017

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن استخدام تعابير مثل النازية أو الفاشية طالما يصفه الأوربيون بأنه "دكتاتور".

وقال أردوغان في مقابلة الخميس مع قناتي "سي ان ان تورك"  "يحق لكم وصف أردوغان بالدكتاتور ، لكن لا يحق له أن يقول لكم فاشيون أو نازيون؟".

وأضاف الرئيس التركي "طالما يصفون أردوغان بالدكتاتور، فسأواصل استخدام هذه التعابير للإشارة إليهم".

تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي توترا في الأسابيع الماضية بعد إلغاء عدد من الدول الأوربية تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوغان خصوصا في ألمانيا وهولندا.

وندد أردوغان مجددا بإلغاء التجمعات التي تسعى إلى كسب التأييد لمعسكر "نعم" في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 أبريل / نيسان المقبل من أجل توسيع سلطات الرئيس، واتهم الاوربيين بدعم معسكر "لا".

وأشار أردوغان خلال المقابلة إلى إمكان "درس" العلاقات مع الاتحاد الأوربي لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الاول لتركيا.

وحول "إجراءات جذرية" متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الأوربي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوربا، ردّ أردوغان "سنستعرض كل هذه المسائل مع حكومته، من الألف إلى الياء".

 وشدد أردوغان على أنه لا يعتزم التوجه إلى ألمانيا قبل 16 أبريل / نيسان المقبل.

وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باللجوء إلى ممارسات "نازية" مما أثار استنكار المانيا وحمل الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)