أردوغان: سأواصل اتهام الأوربيين بالنازية طالما وصفوني بالديكتاتور

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقف عن استخدام تعابير مثل النازية أو الفاشية طالما يصفه الأوربيون بأنه "دكتاتور".

وقال أردوغان في مقابلة الخميس مع قناتي "سي ان ان تورك" "يحق لكم وصف أردوغان بالدكتاتور ، لكن لا يحق له أن يقول لكم فاشيون أو نازيون؟".

وأضاف الرئيس التركي "طالما يصفون أردوغان بالدكتاتور، فسأواصل استخدام هذه التعابير للإشارة إليهم".

تأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوربي توترا في الأسابيع الماضية بعد إلغاء عدد من الدول الأوربية تجمعات انتخابية مؤيدة لأردوغان خصوصا في ألمانيا وهولندا.

وندد أردوغان مجددا بإلغاء التجمعات التي تسعى إلى كسب التأييد لمعسكر "نعم" في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 أبريل / نيسان المقبل من أجل توسيع سلطات الرئيس، واتهم الاوربيين بدعم معسكر "لا".

وأشار أردوغان خلال المقابلة إلى إمكان "درس" العلاقات مع الاتحاد الأوربي لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الاول لتركيا.

وحول "إجراءات جذرية" متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الأوربي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوربا، ردّ أردوغان "سنستعرض كل هذه المسائل مع حكومته، من الألف إلى الياء".

وشدد أردوغان على أنه لا يعتزم التوجه إلى ألمانيا قبل 16 أبريل / نيسان المقبل.

وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باللجوء إلى ممارسات "نازية" مما أثار استنكار المانيا وحمل الرئيس الألماني الجديد فرانك فالتر شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".