البث الحي
سياسة

وزير الدفاع البريطاني: نفترض صلة تنظيم الدولة بهجوم لندن

الشرطة البريطانية قامت بحملات دهم واعتقال
الشرطة البريطانية قامت بحملات دهم واعتقال
23/3/2017

قال وزير الدفاع البريطاني إن هناك افتراضات بأن للدولة الإسلامية صلة بهجوم لندن بشكل أو بآخر.

وقال مارك رولي قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص وفتشت ستة مواقع بعد الهجوم الذي وقع قرب البرلمان أمس وخلف أربعة قتلى و29 مصابا.

وقال رولي للصحفيين أمام مقر شرطة لندن "فتشنا ستة عناوين واعتقلنا سبعة أشخاص، والتحقيقات في برمنغهام وأجزاء أخرى من البلاد مستمرة".

وأكدت الشرطة البريطانية الخميس أنها لا تزال تعتقد أن منفذ الهجوم الذي وقع أمس في وستمنستر " عمل  مستلهما بالإرهاب الدولي "

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)