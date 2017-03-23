وزير الدفاع البريطاني: نفترض صلة تنظيم الدولة بهجوم لندن

قال وزير الدفاع البريطاني إن هناك افتراضات بأن للدولة الإسلامية صلة بهجوم لندن بشكل أو بآخر.

وقال مارك رولي قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية اليوم الخميس إن الشرطة ألقت القبض على سبعة أشخاص وفتشت ستة مواقع بعد الهجوم الذي وقع قرب البرلمان أمس وخلف أربعة قتلى و29 مصابا.

وقال رولي للصحفيين أمام مقر شرطة لندن "فتشنا ستة عناوين واعتقلنا سبعة أشخاص، والتحقيقات في برمنغهام وأجزاء أخرى من البلاد مستمرة".

وأكدت الشرطة البريطانية الخميس أنها لا تزال تعتقد أن منفذ الهجوم الذي وقع أمس في وستمنستر " عمل مستلهما بالإرهاب الدولي "