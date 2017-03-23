مقتل 10 من الجيش المصري في مواجهات وسط سيناء

قال الجيش المصري في بيان إن ثلاثة من ضباطه وسبعة مجندين قتلوا في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مداهمة "بؤرة إرهابية" بوسط سيناء، فيما أعلن الجيش قتل 15 "تكفيريا" خلال العملية.

ولم يذكر بيان الجيش اليوم متى وقعت المواجهات ولم يشر إلى مصابين. لكن جاء فيه أن قوات الجيش ألقت القبض على سبعة "تكفيريين" وهو المصطلح الذي تطلقه أجهزة الأمن المصرية على من تقبض عليهم في سيناء.

وقال البيان "قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بمداهمة إحدى البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء وأسفرت عمليات المداهمة والاشتباك مع العناصر التكفيرية عن مقتل عدد 15 فردا تكفيريا والقبض على عدد 7 آخرين."

وأضاف أنه "أثناء مطاردة العناصر الإرهابية انفجرت عبوتان ناسفتان في مركبتين لعناصر المداهمة مما أسفر عن استشهاد 3 ضباط وعدد 7 أفراد من أبطال القوات المسلحة."

ولم يذكر البيان أسماء الضباط الثلاثة أو رتبهم لكن مصادر أمنية قالت إنهم برتبة عقيد ومقدم ورائد.

وذكر البيان أن القوات دمرت مخزنين عثر بداخلهما على نصف طن من مادة (تي.إن.تي.) شديدة الانفجار و55 جوالا من مادة نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع المتفجرات وعبوات ناسفة معدة للاستخدام ومعدات تستخدم في أعمال المراقبة.

وأضاف أنها ضبطت أيضا مئات الحواسب والهواتف المحمولة والوثائق والذخائر والأعلام الخاصة "بالعناصر الإرهابية".

ونشر المتحدث العسكري صورا تظهر جثثا لمسلحين على ما يبدو وبعض المضبوطات خلال العملية من بينها قنابل يدوية وألواح شمسية وقنابل يدوية ولوحات معدنية للسيارات.

وأظهرت إحدى الصور سبعة أفراد معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي جاثمين على ركبهم تحت حراسة اثنين من جنود الجيش.

وتحول القيود على الصحفيين في شمال سيناء دون الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.

وتزامن صدور بيان الجيش اليوم مع ندوة تثقيفية ينظمها الجيش ويشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار القادة العسكريين بعنوان (يوم الشهيد).

وخلال الندوة قال السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش وقت عزل الرئيس محمد مرسي: "من يتصدى للإرهاب ليس الجيش والشرطة بل شعب مصر بأكمله ونحن لابد أن نحمي بلدنا ونكبرها. .. الشهداء عند الله لأنهم حافظوا على بلدهم."

وتحدث السيسي عن الهجوم الذي نفذه مهاجم منفرد قرب البرلمان البريطاني في لندن أمس الأربعاء وقتل فيه خمسة أشخاص أحدهم المهاجم وأصيب 40 آخرون وقال "نحن كحماة للحق …نتصدى للإرهاب بجد.. ندين بأشد العبارات كل عمل إرهابي خسيس وجبان ضد أي أحد على وجه الأرض".