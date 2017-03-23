مصر توقف توزيع الوجبات المدرسية

قالت وزارة الصحة المصرية ومصادر طبية إن أعراض تسمم غذائي ظهرت على 395 تلميذا في مدارس بالقاهرة ومحافظات أخرى أمس وإن سيارات الإسعاف نقلتهم إلى المستشفيات لعلاجهم.

وأعلنت الحكومة وقف توزيع الوجبات المدرسية على مستوى الجمهورية لحين إجراء تحقيقات.

كانت أعراض مماثلة قد ظهرت أول أمس على نحو مائة تلميذ في مدرستين بمحافظة المنوفية في دلتا النيل بعد تناولهم الوجبة المدرسية التي تقدم مجانا. وظهرت الأعراض قبل أسبوع على 3356 تلميذا في عشر مدارس بمحافظة سوهاج في جنوب البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 211 تلميذا في محافظة السويس و98 تلميذا في محافظة أسوان وثلاث تلميذات في مدرسة بوسط القاهرة ظهرت عليهم الأعراض أمس.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 48 تلميذا ظهرت عليهم الأعراض في مدرسة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة. ونقلت عن مدير مستشفى قوله إن هناك مصابين يعانون من إسهال وقيء ومغص لكن حالتهم مستقرة.

وقالت مصادر طبية في محافظة المنوفية إن 35 تلميذة ظهرت عليهن الأعراض أمس.

وقال بيان للشرطة في المحافظة إن السلطات ألقت القبض على المورد الرئيسي للبسكويت الذي تناوله التلاميذ أول أمس.

وقال لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة في السويس إن حالة الطوارئ أعلنت في المستشفى العام بالمحافظة. وأضاف أن عمليات لغسل المعدة أجريت لتلاميذ.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي للتلفزيون المصري "اتخذنا قرار وقف الوجبات المدرسية حفاظا على صحة التلاميذ."

ودعا الوزير إلى عدم استباق الأحداث وقال "سنعمل التحقيقات."

وأضاف قائلا "الحكومة ستجتمع اليوم لبحث هذه القضية وتحديد الأطراف (المسؤولة)."