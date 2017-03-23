فيديو يظهر اعتداء شرطي إسرائيلي بوحشية على سائق مقدسي

أظهر مقطع مصور عنصرا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهو يعتدي بالضرب بوحشية على سائق شاحنة وعلى آخر حاول تخليص السائق منه وسط القدس المحتلة.

كما ظهر في شريط الفيديو انضمام عنصرين آخرين من شرطة الاحتلال لزميلهما في الاعتداء الوحشي على السائق المقدسي.

ونتج عن الاعتداء إصابة "مازن رأفت" سائق الشاحنة بضيق تنفس وتعب شديد خاصة وأنه يعاني من كسور بقفصه الصدري.

وأوضح رأفت ما حدث في تصريحات لوكالة "معا" الفلسطينية قائلا إنه توجه صباح اليوم للعمل على شاحنته المركونة في موقف وزارة الداخلية في حي وادي الجوز كالمعتاد، لكنه فوجيء بحضور أحد عناصر القوات الخاصة، وتوجهه نحوه وسؤاله: "لماذا ضربت لي سيارتي"، فأخبره بأنه اصطدم بها يوم الثلاثاء الماضي، وأنه حاول معرفة هوية مالك السيارة من أجل التفاهم على إصلاحها لكنه لم يجده، وخلال ذلك قام الشرطي بتوجيه كلمات نابية لرأفت وأتبعها بلكمات بلا مبرر، رغم اعترافه بأنه صدمها.

وأضاف: "قام بتوجيه عدة لكمات لي وعند حضور الشبان لحجزه عني ومحاولة منعه من الاعتداء علي، قام بضربهم أيضا، ثم حضرت عناصر من شرطة الوحدات الخاصة وقاموا بالاعتداء علينا أيضا".

ولفت رأفت إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي اصطدم بالمركبة "وهي سيارة خاصة"، حيث تضررت الجهة الخلفية منها، وأنه انتظر أكثر من ساعة لعل مالكها يأتي لكي يعطيه تفاصيل التأمين، وبعد أن انتظر تلك المدة ولم يأت أحد ، اضطر لمغادرة الموقع.

وقال: "يوجد في الموقف كاميرات مراقبة وقد قلت إني سأعود وأعرف مالك السيارة أو أن مالكها يمكنه التعرف على من خلال الكاميرات. ورغم أني أكدت له استعدادي لإصلاح مركبته لكنه أصر على الاعتداء والضرب".

وفي ردها على الحادثة قالت الشرطة الاسرائيلية، إن ما جرى تصرف شديد وغير معتاد، وخارج عن أصول التعامل الشرطي، ولدى تلقيها الفيديو أصدرت أمر إجازة فوري للشرطي على أن يتم استدعاؤه لتقديم شهادته على ما ورد في الشريط، وستقوم الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث.

النائب أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس- القائمة المشتركة، توجه اليوم فورا لوزير الأمن الداخلي ولقائد الشرطة ولوزير الداخلية في إسرائيل، مطالبا باعتقال رجل الأمن منفذ الاعتداء والتحقيق معه ومع الاثنين الآخرين اللذين انضما إليه في ضرب المواطنين بعنف ووحشية.

الطيبي قال: "هذا تصرف مافيا وعصابات وسوف نلاحقه ليدفع ثمن عنفه الهمجي والسادي. التحريض الممنهج والمستمر ضد كل ما هو عربي يحفّز هذه السرطانات المتفشّية على القيام بمثل هذه الاعتداءات المتزايدة من قِبل رجال الشرطة".

بدوره رد وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان على توجه الطيبي قائلا: "قمنا بتنحية الشرطي بشكل فوري وسيتم دعوته لجلسة استماع".

إلا أن الطيبي لم يكتف بذلك ، وطالب باعتقال الشرطي فورا وتقديمه للمحاكمة، ومساءلة الشرطيين الآخرين كذلك.