شاهد: مستشفى متنقل في الموصل يكتظ بالأطفال المرضى والجرحى

عالج مستشفى ميداني متنقل بشرق الموصل أكثر من ألف مريض معظمهم نساء وأطفال منذ افتتاحه في أوائل يناير كانون الثاني.

وتدير المستشفى جماعة ساماريتان بيرس الخيرية المسيحية الأمريكية مع وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية. وقد تم نقل المستشفى من كارولاينا الشمالية ليقام في سهول نينوى بالقرب من برطلة.

وقبل افتتاح المستشفى كان الجرحى ينقلون في كثير من الأحيان إلى أربيل على مسافة ساعة أو ساعتين بالسيارة حسب أحوال الطريق. وكان بعضهم يموتون قبل الوصول إلى المستشفى.

وتضم خيام المستشفى وأكواخه غرفة للعزل الصحي وغرفتين للعمليات الجراحية ووحدة للرعاية المركزة بها أحدث المعدات الطبية وعنابر للاستشفاء.

وكل الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المستشفى متطوعون من الولايات المتحدة في الأساس. ويؤدي العاملون العراقيون دورا مهما إذ يتولون الترجمة بين الأطباء والمرضى.