شاهد: القبض على إسرائيلي أمريكي هدد بتفجير مراكز يهودية

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت شابا يهوديا الخميس للاشتباه في أنه هدد بتفجير مراكز يهودية في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة على القضية إن المشتبه به يبلغ 19 عاما، وهو يهودي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن دوافع المشتبه به لم تتضح بعد للمحققين.

وكانت السلطات الأمريكية قد وجهت اتهامات لصحفي سابق في سانت لويس بولاية ميزوري في الثالث من مارس/آذار باستخدام حسابات بريد إلكتروني مزورة للتهديد بتفجير مواقع يهودية فيما كان ينتحل شخصية صديقته السابقة. ولكن لم يتم التأكد من مسؤوليته عن أغلب التهديدات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادية (إف بي آي) شاركت في تحقيق في إسرائيل أدى لاعتقال المشتبه به اليوم الخميس.

واصطحبت السلطات المشتبه به، الذي لم تعلن عن اسمه، إلى محكمة إسرائيلية لحضور جلسة استماع لاتخاذ قرار بشأن حبسه الاحتياطي.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "نعتقد أنه مسؤول عن موجة الاتصالات… تهديدات بتفجير قنابل بـمراكز للجالية اليهودية في الولايات المتحدة" مشيرا إلى أن الشاب استهدف على ما يبدو مراكز في أستراليا ونيوزيلندا أيضا.

وأضاف أن المشتبه به، الذي فتشت السلطات منزله الخميس، بدأ في إجراء تلك الاتصالات قبل ثلاثة أشهر باستخدام تقنيات متقدمة للتخفي.

وتحقق السلطات الاتحادية الأمريكية في تزايد التهديدات ضد منظمات يهودية، من بينها أكثر من 100 تهديد بوجود قنبلة في موجات منفصلة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ضد مراكز يهودية في عشرات الولايات.

وعززت تلك التهديدات من مخاوف بشأن شيوع معاداة السامية وأدت إلى إخلاء العديد من المراكز التي يضم بعضها حضانات للأطفال.