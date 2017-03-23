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سياسة

شاهد: الصور الأولى للمشتبه به في هجوم لندن

22/3/2017

نشرت وكالة رويترز للأنباء ما قالت إنها الصور الأولى للمشتبه بتنفيذه الهجوم خارج البرلمان البريطاني.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 20 على الأقل في العاصمة البريطانية لندن بعد أن دهست سيارة عددا من المارة وطعن مهاجم شرطيا قرب البرلمان.

وتبين الصور رجال الشرطة وهم يحيطون بشخص ممدد على الأرض قبل أن يتم نقله إلى سيارة إسعاف.

ومن بين القتلى المهاجم والشرطي الذي طعنه في حين أن القتيلين الآخرين كانوا بين المارة الذين دهستهم السيارة على جسر وستمنستر المجاور للبرلمان.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن إن الهجوم "بدأ عندما قاد شخص سيارة على جسر وستمنستر ليصدم ويصيب عددا من الناس من بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة، ثم توقفت سيارة قرب البرلمان وواصل رجل واحد على الأقل مسلح بسكين الهجوم وحاول دخول البرلمان".
 

المصدر : رويترز
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