شاهد: إطلاق نار يودي بحياة ضابط أمريكي وثلاثة آخرين

قتل ضابط شرطة وثلاثة أشخاص آخرون أمس في سلسلة حوادث إطلاق نار بوسط ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت صحيفة ( ميلووكي جورنال سنتينال ) إن الشرطة تتحفظ على مشتبه به في مجمع سكني في ويستون بولاية ويسكونسن عقب الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إن الواقعة بدأت قبل الظهر بوقت قصير ، وتم الإبلاغ عن سماع أعيرة نارية في بنك ماراثون في بلدة روتشيلد القريبة.

ولم يتضح حتى الآن دوافع الحادث.

وأوضح المتحدث أن شركة محاماة في "وسو" أبلغت بعد عدة دقائق عن واقعة مماثلة قبل أن يتجمع الضباط في المجمع السكني.

وامتنعت شرطة "وسو" وإدارة التحقيقات الجنائية في ويسكونسن عن تأكيد عدد القتلى.

