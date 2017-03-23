البث الحي
سياسة

شاهد: إطلاق نار يودي بحياة ضابط أمريكي وثلاثة آخرين

23/3/2017

قتل ضابط شرطة وثلاثة أشخاص آخرون أمس في سلسلة حوادث إطلاق نار بوسط ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت صحيفة ( ميلووكي جورنال سنتينال ) إن الشرطة تتحفظ على مشتبه به في مجمع سكني في ويستون بولاية ويسكونسن عقب الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إن الواقعة بدأت قبل الظهر بوقت قصير ، وتم الإبلاغ عن سماع أعيرة نارية في بنك ماراثون في بلدة روتشيلد القريبة.
ولم يتضح حتى الآن دوافع الحادث. 

وأوضح المتحدث أن شركة محاماة في "وسو" أبلغت بعد عدة دقائق عن واقعة مماثلة قبل أن يتجمع الضباط في المجمع السكني.

وامتنعت شرطة "وسو" وإدارة التحقيقات الجنائية في ويسكونسن عن تأكيد عدد القتلى. 
 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)