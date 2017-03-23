تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم قرب مبنى البرلمان البريطاني في لندن أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في حسابها على تطبيق تليغرام "منفذ هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني في لندن هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي."

من جانب آخر قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس إن منفذ هجوم أمس عند البرلمان بريطاني المولد ومعروف لدى الأجهزة الأمنية.

وقالت للمشرعين "ما يمكنني تأكيده هو أن الرجل بريطاني المولد وأن جهاز (إم.آي5) استجوبه قبل بضع سنوات فيما يتعلق بمخاوف من عنف المتطرفين."

وأضافت ماي "كان شخصية هامشية… القضية قديمة ولم يكن جزءا من دائرة الاهتمام الأمني الحالية ولم تكن هناك معلومات سابقة عن نواياه أو عن خطة يدبرها.

وأضافت "سنعلن هويته عندما تسمح اعتبارات العمل."

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية بالعمل على حماية الناس، وأعلنت عن زيادة دوريات الشرطة المسلحة في المدن البريطانية، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى عدم وجود تهديد قريب، لكنها حذرت من تكرار الهجمات.

واعتقلت الشرطة ثمانية في إطار التحقيق في الهجوم الذي قتل فيه المهاجم ثلاثة أشخاص بينهم شرطي وأصاب 40 قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلا أثناء محاولته دخول البرلمان.

