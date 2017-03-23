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سياسة

تركيا تستدعي سفير النرويج

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
23/3/2017

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير النرويجي لدى أنقرة.

جاء ذلك بعدما منحت النرويج حق اللجوء لأربعة أتراك تتهمهم تركيا بالمشاركة في محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز.

وقال المتحدث في بيان أمس "من المحزن وغير المقبول أن يدعم بلد حليف محاولات أفراد، جرى استدعاؤهم من مهامهم الحكومية، للاستفادة من الموارد السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد الذي يقيمون فيه بدلا من أن يعودوا إلى تركيا" مضيفا أن جهود تركيا بشأن هذه المسألة ستستمر.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تتهم أنقرة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنسيقها، ألقي القبض على نحو 40 ألف شخص في تركيا وتم فصل أو وقف أكثر من 100 ألف عن العمل بالجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص في حين سعى آخرون للجوء في الخارج.
 

المصدر : رويترز
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