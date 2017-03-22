وزير الخارجية الأمريكي: مقتل زعيم تنظيم الدولة "مسألة وقت"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء خلال اجتماع للتحالف الدولي، أن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي "مسألة وقت".

وقال تيلرسون لدى استقباله في واشنطن مسؤولي الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق "قتل تقريبا كل معاوني أبو بكر البغدادي بمن فيهم العقل المدبر لاعتداءات بروكسل وباريس. وأن يلقى البغدادي المصير نفسه ، مسألة وقت".

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين هذا الشهر أن البغدادي فر من مدينة الموصل، آخر المعاقل الكبرى لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وتمكنت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة من استعادة أجزاء كبيرة من الموصل وسط حرب شوارع كثيفة.

ويأمل التحالف الذي تقوده واشنطن باستكمال السيطرة على شمال العراق لمحاصرة التنظيم لاحقا في معقله بمدينة الرقة بسوريا .

وقال تيلرسون إن "ما يجمع بيننا اليوم هو التزامنا بهزيمة قوة الشر العالمية وأؤكد على كلمة التزام".

وأضاف "نجاح هذه المهمة يعتمد على التفاني لتحقيق هدفنا المتمثل بهزيمة ذلك التنظيم".