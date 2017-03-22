هيومن رايتس ووتش: ضباط من قوات حفتر ربما ارتكبوا جرائم حرب في ليبيا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر "ربما ارتكبت" جرائم حرب.

وتشهد مدينة بنغازي قتالا داميا بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي والقوات الموالية لحفتر التي تسيطر على معظم مناطق الشرق الليبي ولا تعترف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.

وأفادت هيومن رايتس ووتش في بيان أن قوات حفتر "ربما ارتكبت جرائم حرب تشمل قتل وضرب المدنيين والإعدام الميداني والتمثيل بجثث مقاتلي المعارضة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في 18 مارس/آذار 2017 والأيام القريبة من هذا التاريخ".

كما طالبت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك حفتر "أن يأمر بتحقيق كامل وشفاف" في معلومات وردت في شهادات هاتفية من أهالي وناشطين عن إقدام عناصر في الجيش الوطني على مهاجمة وقتل مدنيين أثناء إجلاء سكان حي قنفودة غربي بنغازي. وأضافت أنها اطلعت على تسجيلات فيديو وصور تم تناقلها على مواقع التواصل قدمت على أنها لجثث مقاتلين معارضين بعدما قام عناصر في قوات حفتر بتشويهها والتمثيل بها، مضيفة أنه تعذر عليها التحقق من صحة هذه الوثائق.

وصرح نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك بأن "على قيادة الجيش الوطني الليبي التعامل بشكل عاجل مع هذه الادعاءات المخيفة من خلال التحقيق مع المشتبه بارتكابها، ومنهم قيادات عسكرية عليا ربما تتحمل مسؤولية شخصية".

بعد تكرار قيادات قوات حفتر نفي هذه المعلومات أكد أحد قادة قوات حفتر "ونيس بوخمادة" مساء الثلاثاء أنه ستتم محاسبة كل من شارك في التمثيل بالجثث، على ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطة الموازية في الشرق.