لحظة بلحظة.. مقتل 5 وإصابة 20 آخرين جراء الهجوم على البرلمان البريطاني

قال ديفيد ليدنغتون رئيس مجلس العموم البريطاني لأعضاء المجلس إن الشرطة أطلقت الرصاص على مهاجم طعن شرطيا في محيط البرلمان.

*الشرطة البريطانية: ارتفاع عدد قتلى الهجوم قرب مبنى البرلمان في لندن إلى خمسة أشخاص

*البيت الأبيض: ترمب يعرض دعما أمريكيا كاملا لبريطانيا بعد هجوم لندن

*ألمانيا: مؤشرات كثيرة على أن هجوم لندن حادث "إرهابي"

*شرطة النقل: إعادة فتح محطة كانينج تاون في شرق لندن بعد أن كانت قد أغلقت بسبب تحذير أمني

*مسؤول مكافحة الإرهاب: نعتقد حاليا أن الهجوم نفذه شخص واحد وأنه قتل

*مسؤول مكافحة الإرهاب: مهاجم قاد سيارة على جسر وستمنستر دهست أناسا عاديين وضباط شرطة

*مسؤول مكافحة الإرهاب في بريطانيا: مقتل أربعة على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 20 في هجوم لندن

*سلطة النقل في لندن: إغلاق محطة قطارات كانينج تاون في شرق لندن بسبب تحذير أمني خارجها

*الشرطة ما زالت تبحث عن مهاجم مشتبه به في هجوم لندن

* الشرطة البريطانية: نشر ضباط إضافيين مسلحين وغير مسلحين في أرجاء لندن

* الشرطة البريطانية تؤكد وقوع إصابات جراء الهجوم ومن بين المصابين ضباط بالشرطة

* الشرطة البريطانية تقول إنها فتحت تحقيقا كاملا بشأن مكافحة الإرهاب بعد هجوم لندن

*برس أسوسييشن: وفاة امرأة وإصابات "مفجعة" في هجوم لندن

وكان رئيس مجلس العموم البريطاني قد صرح بأن الشرطة أطلقت الرصاص على المهاجم المزعوم ، وأنه توجد تقارير تفيد بوقوع أحداث عنف أخرى في قصر وستمنستر، إلا أنه من الخطأ الخوض في تفاصيل قبل الحصول على تأكيدات من الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الضباط ومنهم مسلحون لا يزالون في الموقع وإنه يتم التعامل مع الواقعة باعتبارها حادثا إرهابيا إلى أن يتضح شيء آخر."

وقالت برس أسوسييشن نقلا عن طبيب إن امرأة توفيت في الهجوم

كما أفاد مصدر أمني لرويترز بأن الدافع وراء الهجوم خارج البرلمان لا يزال غير واضح