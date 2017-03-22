شاهد: ملتقى لتوظيف الشباب بمصر يتحول إلى مأساة

تحول ملتقى للتوظيف في محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر إلى مأساة بسبب تدافع عشرات الآلاف من حضور الملتقى.

وأصيب نحو 200 شخص بسبب التدافع لحضور الملتقى الاثنين وتنوعت الإصابات ما بين إغماءات وكدمات متفرقة من شدة التدافع، كما حدثت بعض الإصابات بين صفوف الأمن عقب تدخلهم لتنظيم الموجودين بالملتقى.

وبحسب صحف محلية فإن مستشفيات المحافظة عجزت عن تقديم رعاية طبية للمصابين لعدم وجود أماكن في المستشفيات، على الرغم من رفع مديرية الصحة حالة الطوارئ بسبب تلك الإصابات.

وقال ديوان المحافظة إن الملتقى كان يستهدف توظيف 30 ألف شاب وفتاة في 90 شركة مختلفة وأن أعداد الحضور كانت مفاجأة للجميع.

وقالت جيهان طالية، أحد المسؤولين عن تنظيم ملتقى التوظيف بكفر الشيخ، إن الأعداد الحاضرة لملتقى التوظيف كانت "غير متوقعة"، مشيرة إلى أن المحافظ خدع الشباب، وقدم لهم وظائف أمن بمرتبات 1200 جنيه.

وتعاني مصر من ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف خريجي الجامعات بحسب جهاز الإحصاء الحكومي.