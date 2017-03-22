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سياسة

شاهد.. الصليب الأحمر: أمام العالم 3 أشهر لوقف المجاعة في اليمن والصومال

22/3/2017

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء إنه لا يتبقى أمام العالم سوى ثلاثة أشهر لإنقاذ ملايين الأشخاص في اليمن والصومال من الجوع وسط جفاف وصراعات تدمر البلاد

وأضاف الصليب الأحمر أنه يحتاج إلى 300 مليون دولار لتمويل نشاطه في البلدين ومناطق مضطربة أخرى في جنوب السودان وشمال شرق نيجيريا.

وحذرت وكالات إغاثة من أن أكثر من 20 مليون شخص يواجهون المجاعة في اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا.

وقال مسؤولون في الصليب الأحمر إن الإصابة بالكوليرا، التي قد تكون مُميتة للأطفال، آخذة في التصاعد في الصومال بينما يموت عشرون شخصا في المتوسط في اليمن يوميا بسبب المرض أو الإصابات الناجمة عن الحرب.

وقال الصليب الأحمر إنه أطلق مناشدة للحصول على 400 مليون دولار لعملياته في الدول الأربع هذا العام لكنه لم يتلق سوى 100 مليون دولار حتى الآن.

المصدر : رويترز
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