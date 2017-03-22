ستة أحزاب مغربية مستعدة للمشاركة في حكومة العثماني

ارتفع عدد الأحزاب المغربية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة بحكومة سعد الدين العثماني بعد أن أعربت 3 أحزاب جديدة عن موافقتها.

جاء ذلك في لقاءات متفرقة، مساء أمس، بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة الرباط، جمعت العثماني، ورؤساء ووفود أحزاب الحركة الشعبية (يمين)، والاتحاد الاشتراكي (يسار) والتقدم والاشتراكية (يسار).

وبعد لقائه 7 أحزاب مغربية ممثلة في البرلمان، اختتم العثماني (61 عاما)، مساء الثلاثاء، أولى جولات مشاورات تشكيل الحكومة، بعدما أخفق في تشكيلها بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، متصدر الانتخابات البرلمانية (125 مقعدا من أصل 395)، التي أجريت في أكتوبر/ تشرين أول 2016.

وبذلك، بلغ عدد الأحزاب التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في حكومة العثماني ستة، إضافة إلى "العدالة والتنمية"، وعبر امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه العثماني، عن رغبة حزبه في "مد اليد لرئيس الحكومة المكلف وتقديم المساعدة له لينجح في المهمة التي كلفه بها الملك".

وأضاف أن لقاءه بالعثماني "كان متمحورا حول الطرق التي يمكن إخراج الحكومة بسرعة"، معتبرا أن "رئيس الحكومة المعين، له من المؤهلات ما سيمكنه من النجاح في مهمته".

بدوره، قال إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عقب لقائه العثماني، إن موقف حزبه هو "إسناد رئيس الحكومة"، مجددا رغبة حزبه في المشاركة في هذه الحكومة.

وأضاف لشكر أن قرار المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي "هو الانخراط الكامل في إنجاح مهمة رئيس الحكومة المعين".

نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن حزبه "سبق له أن أكد منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية أن الأسباب التي دعتنا إلى التحالف مع العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة السابقة لا زالت قائمة".

وأضاف بنعبد الله: "اليوم جئنا لنؤكد على دعمنا للعثماني، وأنه سيجد في صفوف حزب التقدم والاشتراكية المساعدة المطلقة والدعم المطلق لتشكيل الحكومة".

وعبر بنعبد الله الذي يشغل وزير الإسكان في الحكومة المنتهية ولايتها، عن استعداد حزبه لمواصلة هذه التجربة مع العثماني ومع حزب العدالة والتنمية ومع المكونات الأخرى التي سيتفق معها لتشكيل الحكومة.

وبدأ رئيس الحكومة المكلف، مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة، بلقائه بقياديين من حزب الاستقلال (محافظ) الذي حل ثالثا في الانتخابات البرلمانية، بعدما تعذر البدء بلقاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا في الانتخابات، بعد العدالة والتنمية.

وعبر محمد السوسي الموساوي، رئيس وفد حزب الاستقلال، عن "تجديد رغبة حزبه في أن يكون ضمن الأغلبية الحكومية"، ودعمه لحزب العدالة والتنمية.

والتقى العثماني بعد ذلك كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (يمين)، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري (يمين)، اللذين عبرا عن رغبة حزبيهما في الدخول إلى حكومة العثماني.

والتقى العثماني، إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (يمين) الذي يوصف بكونه أشد خصوم حزب العدالة والتنمية، وجدد العماري تشبثه بموقف حزبه الرافض للمشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، مشيدا في الوقت نفسه بانفتاح رئيس الحكومة المكلف على جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.

وكان الائتلاف الحكومي السابق يضم أحزب العدالة والتنمية (الفائز في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 125 مقعدا من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12مقعدا).

وبإمكان الأحزاب الأربعة تغطية العدد المطلوب لتشكيل الحكومة (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعدا) بعدما شكل هذا الأخير تحالفا في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.

وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، ولم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيل الحكومة من الشخص المكلف بذلك.