الرئيس الألماني الجديد يوجه تحذيرا لأردوغان

وجه فرانك فالتر شتاينماير في أولى كلماته كرئيس لألمانيا تحذيرا حادا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال شتاينماير إن أردوغان يجازف بكل ما حققته بلاده من إنجازات في السنوات الأخيرة وبالإضرار بالعلاقات مع شركائه.

وتشهد تركيا خلافا مع ألمانيا ودول أوربية أخرى بسبب محاولة مسؤولين أتراك الترويج بين الأتراك المقيمين في هذه الدول لاستفتاء يمنح أردوغان سلطات أكبر.

وقال شتاينماير الأربعاء في كلمة بمناسبة تنصيبه رئيسا وهو منصب شرفي إلى حد كبير "نظرتنا (لتركيا) مشوبة بالقلق من أن كل شيء بُني على مر السنين والعقود آخذة في الانهيار."

وأضاف "الرئيس أردوغان.. أنت تعرض كل ما بنيته مع الآخرين للخطر".

وقال إنه يرحب بأي "علامات ذات مصداقية" على تخفيف الموقف.

واتهمت تركيا ألمانيا مرارا باستخدام أساليب نازية بسبب منعها وزراء أتراك من عقد لقاءات جماهيرية .

وقال شتاينماير "توقفوا عن التشبيهات بالنازية التي لا يصح ذكرها، لا تقطعوا العلاقات مع من يريدون عقد شراكة مع تركيا".