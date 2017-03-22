أردوغان للأوربيين: إذا واصلتم التصرف على هذا النحو لن يخطو منكم أحد بأمن وهدوء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه إذا واصلت الدول الغربية تصعيد الخلاف مع بلاده "لن يتسنى لأي أوربي واحد، ولا أي غربي واحد، أن يخطو خطوة واحدة بأمن وهدوء في أي مكان بالعالم".

وتابع أردوغان موجها خطابه للأوربيين "إذا انتهجتم هذا الطريق الخطير، سوف يلحق بكم الضرر الأكبر منه".

ودعا الرئيس التركي الدول الأوربية إلى "احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات".

وانتقد أردوغان مجددا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلا أنه لم يقم هذه المرة بمقارنات مع النازية، ولكنه اتهمها بالوقوف إلى جانب هولندا في الخلاف حول ظهور وزراء أتراك في روتردام.

وتشهد العلاقات التركية مع ألمانيا وهولندا توترا شديدا بسبب منع مشاركة مسؤولين أتراك في فعاليات للجاليات التركية للترويج للتعديلات الدستورية.