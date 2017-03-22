أبو عرايس يقترح تحالفا بين الإخوان وجمال مبارك

طرح الناشط السياسي المصري، سامح أبو عرايس، مؤسس حركة "أبناء مبارك" سيناريو لانتقال مصر إلى حكم مدني ديمقراطي، وذلك بالتحالف بين جمال مبارك (نجل الرئيس المصري المخلوع) والإخوان.

وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال أبو عرايس: "ممكن ناس كتير تستغرب الكلام ده أو حتى تعتبره نوع من الجنون، لكن من وجهة نظري أفضل سيناريو يضمن انتقال مصر إلى حكم مدني ديموقراطي ونهضة لمصر والمنطقة هو التحالف بين مشروع جمال مبارك الإصلاحي وبين المشروع الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف: "تخيلوا لو اجتمعت العبقرية السياسية والاقتصادية لجمال مبارك وفكره وعلاقاته وقوة أصحاب مدرسة الفكر الجديد لنظام مبارك مع القوة البشرية والفكرية لجماعة الاخوان المسلمين وانتشارها في مصر ومختلف دول العالم .. ساعتها ممكن ننقل مصر لحكم مدني ديموقراطي تعددي يشارك فيه الجميع وتكون مصر مركز التأثير والقرار لجماعة الاخوان المسلمين ومشروعها في العالم الإسلامي".

وختم أبو عرايس تدوينته قائلا إنه يعلم أن هذا الكلام يبدو غير منطقي وجنوني، لكن الأفكار العظيمة والمؤثرة تبدو دائما غير منطقية في البداية، قائلا: "نفكر ومش هنخسر حاجة"!.

وفي تدوينة أخرى، كتب أبو عرايس ما أسماها "شهادة حق" في جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن فكرته عن الجماعة أنها متطرفة إرهابية، لكن مع الوقت اكتشف خطأ فكرته وأنه كان متأثرا بالإعلام والسينما والتشويه السياسي التي تعرضت له الجماعة.

وأضاف: "اللي اكتشفته إن الناس دي ناس كويسة جدا، عندها مشروع نهضة حقيقي لمصر وللمنطقة كلها، مشروع تحت غطاء إسلامي ممكن يوحد المنطقة العربية والإسلامية ويحولها لقوة كبرى كما كانت في الماضي".

واستطرد أبو عرايس: "جماعة الإخوان جماعة محترمة وصاحبة مشروع وحدوي ممكن يعمل نهضة للمنطقة كلها .. صحيح لهم أخطاء زي غيرهم لكن المعدن سليم والنية سليمة .. ولو كان عندنا ناس بتفهم في مصر كانت ممكن جماعة الاخوان بشوية إدارة سليمة تبقى مصدر خير كبير لمصر والمنطقة العربية والإسلامية كلها وتحول مصر والمنطقة إلى قوة كبرى اقتصاديا وسياسيا".

ودائما ما تثير كتابات أبو عرايس سخرية وتهكم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكما أنه يطلق على نفسه أنه "نبي الإله حورس"، وكان المنسق السابق لحملة عمر سليمان في انتخابات الرئاسة، ومؤسس حركة "أبناء مبارك"، ويدعو علناً لديانة "حورس"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الذي يتابعه عليها أكثر من 100 ألف شخص.