وفاة 26 شخصا بسبب الجوع في الصومال خلال يوم واحد

قالت إذاعة الحكومة الاتحادية على موقعها الإلكتروني إن 26 شخصا على الأقل ماتوا جوعا في ولاية جوبا لاند جنوب الصومال في يوم ونصف اليوم.

ونقل الموقع عن محمد حسين مساعد وزير الداخلية في جوبا لاند قوله إن الجفاف الشديد قتل هؤلاء الأشخاص خلال 36 ساعة حتى الاثنين في بلدات مختلفة في منطقتي جوبا وجيدو بوسط الولاية.

وقال حسين "الناس في هذه المناطق يحتاجون لمساعدات عاجلة."

وقال سكان إن أغلب البلدات المتضررة يسيطر عليها مقاتلو حركة الشباب التي تقوم بشن هجمات.

ووصل ابراهيم عبدو -62 عاما- ضمن أفراد تسع أسر وصلت إلى العاصمة قادمة من "جوبا لاند" الثلاثاء وقال إنه ركب حمارا وحافلة للوصول للعاصمة.

وقال لرويترز وهو جالس تحت شجرة على مشارف مقديشو "هلكت أبقارنا ومزارعنا ، الأنهار جفت ولم تعد هناك آبار."

وقدم سكان المدينة الخبز والماء للأسر النازحة لكنهم قالوا إن هناك احتياجا عاجلا لمساعدات غذائية من منظمات الإغاثة.

ويواجه الصومال مثل دول أخرى في المنطقة جفاف شديد أدى إلى نفوق الماشية وخفض المحاصيل وترك 6 ملايين و200 ألف شخص أي نحو نصف السكان في حاجة لمساعدات غذائية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية بذل المزيد للحيلولة دون وقوع الصومال في مجاعة محذرا من أن الإرهاب سيزيد إذا لم تقدم المساعدات.

وتبلغ قيمة المساعدات المطلوبة 825 مليون دولار.