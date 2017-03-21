نتنياهو: ضرباتنا في سوريا ستستمر طالما نحتاج لذلك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الثلاثاء) إن بلاده ستستمر في ضرب أهداف بسوريا طالما هي "بحاجة لذلك".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، منذ السبت الماضي، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن سياسة روسيا حيال الضربات الإسرائيلية في الأراضي السورية، "لم تتغير".

وأوضح نتنياهو الذي يفترض أن يختتم زيارته اليوم أن "روسيا لم تقيد نشاطاتنا في سوريا، وقد أوضحت لبوتين (الرئيس الروسي) أننا سنستمر بضرباتنا فيها، طالما نحن بحاجة لذلك".

وأضاف: "لن نسمح بنقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله".

وتابع: "طالما الاستخبارات والجيش (الإسرائيليان) يريان أن هناك جدوى من ضرب أهداف في سوريا، سنستمر بذلك".

ومساء يوم الجمعة الماضي، استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير الإسرائيلي لدى موسكو، غاري كورون، على خلفية الغارات التي شنتها طائرات اسرائيلية على شمالي سوريا.

وجاء الاستدعاء بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي قيامه بشن 3 غارات جوية على أهداف شمالي سوريا فجر الجمعة، قال إنها "تابعة لحزب الله اللبناني".

وأمس الإثنين، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، لأعضاء في البرلمان الروسي زاروا العاصمة دمشق إنه يعول على موسكو لمنع إسرائيل من مهاجمة الأراضي السورية.