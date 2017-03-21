كوريا الشمالية: مستعدون لخوض حرب مع أمريكا

نددت كوريا الشمالية بالتحذير الذي صدر تجاهها من وزير الخارجية الأمريكي أثناء جولته الآسيوية وقالت إنها مستعدة لخوض حرب مع الولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون (كيه.آر.تي) الرسمي في كوريا الشمالية الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية لديها الإرادة والقدرة على الاستجابة الكاملة لأي حرب ترغب الولايات المتحدة في خوضها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد ووجه في الأسبوع الماضي أشد تحذير إلى كوريا الشمالية عندما قال إن الرد العسكري الأمريكي سيكون أحد الخيارات إذا هددت كوريا الشمالية القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.