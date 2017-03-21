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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: مستعدون لخوض حرب مع أمريكا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - أرشيفية
21/3/2017

نددت كوريا الشمالية بالتحذير الذي صدر تجاهها من وزير الخارجية الأمريكي أثناء جولته الآسيوية وقالت إنها مستعدة لخوض حرب مع الولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون (كيه.آر.تي) الرسمي في كوريا الشمالية الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية لديها الإرادة والقدرة على الاستجابة الكاملة لأي حرب ترغب الولايات المتحدة في خوضها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد ووجه في الأسبوع الماضي أشد تحذير إلى كوريا الشمالية عندما قال إن الرد العسكري الأمريكي سيكون أحد الخيارات إذا هددت كوريا الشمالية القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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