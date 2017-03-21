شاهد: مطبخ خيري يوفر وجبات مجانية للمحتاجين باليمن

أسس متطوعون "مطبخًا خيريًا" في وقت تحتاج فيه كثير من الأُسر باليمن للدعم بشدة، ويقدم المطبخ للمحتاجين وجبات من الأرز والخضروات واللحم يوميا.

ويسعى مجموعة من المتطوعين لمساعدة مئات الأُسر الفقيرة في منطقة صوان شمال شرقي صنعاء وذلك من خلال تقديم وجبات طعام جاهزة لهم مجانا.

ويشهد اليمن حربا شرسة منذ عامين يخوض خلالها الحوثيون المدعومون من إيران صراعا ضد تحالف مدعوم من السعودية.

وتسببت الحرب في انهيار اقتصاد البلاد الواهن وفرض قيود مشددة على واردات الطعام والوقود التي تعتمد عليها البلاد في تسيير الأمور.

وأظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة عن اليمن الأسبوع الماضي أنه لا توجد مجاعة في اليمن لكن نحو 60 بالمئة من السكان أو حوالي 70 مليون نسمة في "أزمة" أو "حالة طارئة" للوضع الغذائي بزيادة 20 بالمئة عن يونيو حزيران الماضي.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن محافظتي تعز والحديدة على البحر الأحمر مهددتان بالانزلاق إلى مجاعة إذا لم تصلهما المزيد من المساعدات.

والمحافظتان كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البلاد.

وأوضح رجل من منطقة صوان يقف في طابور للحصول على وجبة لأُسرته من المطبخ الخيري، إنه لا يستطيع إطعام أُسرته منذ انقطاع راتبه.

واليمن واحد من أربع حالات مجاعة أو اقتراب من مجاعة في العالم إلى جانب جنوب السودان وشمال شرق نيجيريا والصومال حيث يواجه أكثر من 20 مليون شخص خطر الموت جوعا في الأشهر الستة المقبلة.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن هناك حاجة لما يزيد على أربعة مليارات دولار بنهاية مارس آذار لمنع الجوع في هذه الدول الأربعة التي تقترب من مجاعة.

ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إنه في حالة إعلان المجاعة رسميا فإن الأمر سيكون متأخرا للغاية لأن عددا كبيرا من الناس سيكون قد توفي بالفعل.