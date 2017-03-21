البث الحي
سياسة

شاهد: مطبخ خيري يوفر وجبات مجانية للمحتاجين باليمن

21/3/2017

أسس متطوعون "مطبخًا خيريًا" في وقت تحتاج فيه كثير من الأُسر باليمن للدعم بشدة، ويقدم المطبخ للمحتاجين وجبات من الأرز والخضروات واللحم يوميا.

ويسعى مجموعة من المتطوعين لمساعدة مئات الأُسر الفقيرة في منطقة صوان شمال شرقي صنعاء وذلك من خلال تقديم وجبات طعام جاهزة لهم مجانا.

ويشهد اليمن حربا شرسة منذ عامين يخوض خلالها الحوثيون المدعومون من إيران صراعا ضد تحالف مدعوم من السعودية.

وتسببت الحرب في انهيار اقتصاد البلاد الواهن وفرض قيود مشددة على واردات الطعام والوقود التي تعتمد عليها البلاد في تسيير الأمور.

وأظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة عن اليمن الأسبوع الماضي أنه لا توجد مجاعة في اليمن لكن نحو 60 بالمئة من السكان أو حوالي 70   مليون نسمة في "أزمة" أو "حالة طارئة" للوضع الغذائي بزيادة 20 بالمئة عن يونيو حزيران الماضي.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن محافظتي تعز والحديدة على البحر الأحمر مهددتان بالانزلاق إلى مجاعة إذا لم تصلهما المزيد من المساعدات.

والمحافظتان كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البلاد.

وأوضح رجل من منطقة صوان يقف في طابور للحصول على وجبة لأُسرته من المطبخ الخيري، إنه لا يستطيع إطعام أُسرته منذ انقطاع راتبه.

واليمن واحد من أربع حالات مجاعة أو اقتراب من مجاعة في العالم إلى جانب جنوب السودان وشمال شرق نيجيريا والصومال حيث يواجه أكثر من 20 مليون شخص خطر الموت جوعا في الأشهر الستة المقبلة.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن هناك حاجة لما يزيد على أربعة مليارات دولار بنهاية مارس آذار لمنع الجوع في هذه الدول الأربعة التي تقترب من مجاعة.

ويقول مسؤولون بالأمم المتحدة إنه في حالة إعلان المجاعة رسميا فإن الأمر سيكون متأخرا للغاية لأن عددا كبيرا من الناس سيكون قد توفي بالفعل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)