خامنئي ينتقد السياسات الاقتصادية لروحاني قبل الانتخابات

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (الثلاثاء) إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة فشلت.

وأضاف أخفقت حكومة روحاني في توفير فرص عمل.

وتزيد تلك التصريحات لخامنئي الضغوط على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات المقررة في مايو أيار.

وحث خامنئي -في كلمته التي ألقاها بمناسبة عيد النوروز-الحكومة على دفع الإنتاج المحلي مع اتهامه الغرب باستغلال النفوذ الاقتصادي للإضرار بالاقتصاد الإيراني ونشر الشعور بالاستياء بين المواطنين.

وهاجم خامنئي الحكومة لارتفاع معدل البطالة وانخفاض الاستثمار في البلاد.

ووفقا لمركز الإحصاء الإيراني، بلغت نسبة البطالة في العام المالي الحالي 12.4 في المئة بزيادة بنسبة 1.4 في المئة عن العام السابق.

ويعاني حوالي 3.2 مليون إيراني من البطالة من إجمالي عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة.

واستخدم خامنئي مصطلح "اقتصاد المقاومة" لوصف إجراءات لجعل الاقتصاد الإيراني مكتفيا ذاتيا أكثر، على النقيض من سياسة روحاني التي تسعى إلى فتح المجال أكثر أمام التجارة والاستثمار الدوليين.

وجاءت انتقادات خامنئي في وقت توالت فيه انتقادات أخرى لسياسات روحاني الاقتصادية من عدد من الشخصيات السياسية البارزة مثل آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس الخبراء الإيراني المنوط باختيار الزعيم الأعلى.

ولم يعلن المحافظون، الذين يأملون في منع فوز روحاني بولاية ثانية، مرشحهم الرئاسي بعد.