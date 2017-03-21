البث الحي
سياسة

تهديدات لمسجد بأمريكا تصف المسلمين بالحقراء

المركز الإسلامي في مدينة دي موين عاصمة ولاية أيوا
المركز الإسلامي في مدينة دي موين عاصمة ولاية أيوا
20/3/2017

تلقى مسجد بولاية أيوا الأمريكية رسالة تهديد موقعة من قبل عنصريين، تتوعد المسلمين بالولايات المتحدة وتصفهم بـ"الحقراء".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس مساء الاثنين عن سمير شمس، رئيس المركز الإسلامي في مدينة دي موين عاصمة أيوا، قوله إنه وجد الرسالة صباحالأحد، وأضاف أنها "مكتوبة بخط اليد وموقعة من قبل جماعة تطلق على نفسها "الأمريكيين من أجل طريق أفضل".

وأضاف أن الرسالة كُتب عليها "المسلمون حقراء، والرئيس دونالد ترمب سيفعل بالمسلمين ما فعله هتلر باليهود".

ولفت شمس أنه "يتعين على المسلمين أن يتخذوا هذا النوع من الرسائل على محمل الجد، وأنه يعتزم لقاء مسؤولين لبحث قضية رسالة التهديد التي قال إنها وجدت في بريد المركز".

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" بيانًا يدعو إلى التحقيق في جرائم الكراهية.

وقال المجلس إن رسائل مماثلة أرسلت إلى مساجد أخرى في أيوا وغيرها"، بحسب أسوشيتد برس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أرسلت الجماعة العنصرية نفسها رسائل كراهية إلى 3 مساجد على الأقل، تخاطب فيها المسلمين بـ"أبناء الشياطين"، وتنعتهم بـ"الشعب الحقير والقذر"، بحسب منظمة كير.

وأوضحت كير أنه منذ الانتخابات الأمريكية، وثق المركز القانوني الجنوبي للفقر، والذي يتابع جماعات الكراهية، أكثر من 700 من حوادث التحرّش والتهديد ضد الأقليات.

وأضافت أن المسلمين وحدهم تعرضوا لما لا يقل عن 100 من جرائم الكراهية، في نفس الفترة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

المصدر : أسوشيتد برس + الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)