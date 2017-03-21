تقدم للمعارضة المسلحة في دمشق

سيطرت قوات المعارضة السورية المسلحة على كراج العباسيين في العاصمة دمشق واستعادت السيطرة على معظم النقاط التي خسرتها أمس الاثنين

في حي جوبر شرقي العاصمة، وذلك بالتزامن مع غارات جوية على مناطق الغوطة الشرقية أوقعت قتلى من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المعارضة إنها دمرت دبابة للنظام في حي جوبر وأصابت إحدى طائراته، وفرضت ما سمتها سيطرة نارية على شارع فارس الخوري الذي يربط حي جوبر بساحة العباسيين ثانية أهم ساحات دمشق.

وقال المتحدث باسم أحرار الشام منذر فارس إن تحرك الفصائل المعارضة بدأ منذ صباح اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية من معركة "يا عباد الله، اثبتوا" التي أطلقتها قوات المعارضة قبل يومين لوصل حي القابون المحاصر بحي جوبر في محيط العاصمة.

وأكد فارس في اتصال مع الجزيرة أن المعركة تهدف إلى قطع الطريق على أي هجوم للنظام على الغوطة الشرقية ومنطقتي القابون وبرزة، متهما النظام بأنه لم يراع أي هدنة في تلك المناطق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش السوري قوله اليوم الثلاثاء إنه يخوض قتالا ضاريا مع مقاتلين دخلوا مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حي إستراتيجي شمال شرقي دمشق.

وشنت عدة فصائل معارضة -على رأسها جبهة فتح الشام وفيلق الرحمن فجر أول أمس الأحد- هجوما مباغتا على مواقع قوات النظام في حي جوبر الذي تتقاسم فصائل المعارضة وقوات النظام السيطرة عليه.

ويعد حي جوبر -المتصل بالغوطة الشرقية لدمشق أبرز معاقل المعارضة في ريف دمشق- خط المواجهة الرئيسي بين الطرفين.