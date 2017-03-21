تركيا تستدعي القائم بأعمال السفير الألماني

استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الألماني بعد تصريح رئيس المخابرات الألمانية بأنه غير مقتنع بمسؤولية فتح الله غولن عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن تصريحات رئيس المخابرات الخارجية الألمانية برونو كال التي نشرتها مجلة دير شبيغل تكشف عن "نهج متساهل وحمائي " تجاه غولن ومنظمته.

وفي بعد أخر للأزمة بين البلدين، قال تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت مؤخرا الموافقة على العديد من صادرات الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي"الناتو".

واستندت في تقريرها إلى رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من عضو في البرلمان.

وأوضحت الصحيفة إن إجمالي تراخيص التصدير التي تم رفضها من قبل ألمانيا بلغ 11 ترخيصا منذ نوفمبر/ تشرين ثان الماضي وقالت إن هذه الأسلحة المرفوضة كانت أسلحة يدوية وذخيرة وأجزاء تستخدم في صناعة أسلحة.