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سياسة|سوريا

الأسد يرحب بدور مهم لروسيا بين سوريا وإسرائيل

الأسد :بإمكان روسيا "لعب دور مهم" بين سوريا وإسرائيل
الأسد :بإمكان روسيا "لعب دور مهم" بين سوريا وإسرائيل
21/3/2017

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن بإمكان روسيا لعب دور مهم بين سوريا وإسرائيل، بعد إطلاق صواريخ سورية على طائرات إسرائيلية.

وقال الرئيس السوري في مقابلة مع صحافيين روس "أعتقد أنه يمكن لروسيا أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد".

وأشار الأسد إلى أن سياسة روسيا برمتها تستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، وبالتالي يمكنها مناقشة نفس القضايا مع الإسرائيليين طبقاً لهذه المعايير، كما يمكنها لعب دور لمنع إسرائيل من مهاجمة سوريا مرة أخرى في المستقبل، حسب قوله.

وكانت إسرائيل قد أغارت الجمعة على موقع سوري قرب تدمر، ما دفع القوات السورية إلى إطلاق صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية اعترضه صاروخ إسرائيلي.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة السفير الإسرائيلي للبحث في هذا التطور، وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن القصف استهدف أسلحة "متطورة" كانت ستنقل إلى حزب الله.

وتأتي تصريحات الأسد غداة تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هدد فيها بتدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية في حال أطلقت مرة جديدة صواريخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية.

وسبق أن جرت اتصالات بين روسيا وإسرائيل لتجنب أي صدامات بين الروس والإسرائيليين في الأجواء السورية، إلا أن وزير استخبارات الاحتلال، إسرائيل كاتس قال لوكالة( فرانس برس) إن إسرائيل لا تُعلِم روسيا مسبقا بغاراتها على سوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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