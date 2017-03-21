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سياسة|الولايات المتحدة

إف بي آي: لا أدلة على مزاعم ترمب بشأن التنصت

جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي
جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي
20/3/2017

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي" الاثنين إنه لم يطلع على أي أدلة تدعم زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت عليه.

وقبل أن يبدأ جيمس كومي بالإدلاء بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي قال رئيس اللجنة ديفين نونيز، وهو جمهوري، إنه من المحتمل أن تكون وسائل أخرى للمراقبة قد استخدمت ضد ترمب.

وتحقق اللجنة في اتهامات بأن روسيا حاولت التأثير على انتخابات 2016 باختراق البريد الالكتروني لمسؤولين بالحزب الديمقراطي ونشر معلومات محرجة.

وأصبحت مزاعم المراقبة قضية ساخنة عندما اتهم ترمب في وقت سابق هذا الشهر أوباما بالتنصت على برج ترمب في نيويورك حيث كان يوجد مقر حملة المرشح الجمهوري الذي حقق فوزا مفاجئا في الانتخابات على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأبلغ كومي جلسة الاستماع في الكونغرس "فيما يتعلق بتغريدات الرئيس بشأن تنصت مزعوم استهدفه من جانب الإدارة السابقة ليس لدي أي معلومات تدعم ما جاء في تلك التغريدات."

وأضاف قائلا "قمنا بإجراء فحص دقيق داخل مكتب التحقيقات الاتحادي. وطلبت مني وزارة العدل أن أبلغكم بأن الإجابة هي نفسها لوزارة العدل وجميع مكوناتها: الوزارة ليس لديها أي معلومات تدعم تلك التغريدات."

وأكد كومي أيضا أن مكتب التحقيقات يحقق في محاولات محتملة للحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات بما في ذلك أي صلات بين حملة ترمب وموسكو.

وتنفي روسيا أنها حاولت التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وافتتح نونيز الجلسة بنفي زعم ترمب فيما يتعلق بالتنصت لكنه لم يستبعد أساليب أخرى للمراقبة.

وقال "نعرف أنه لم يحدث تنصت مادي على برج ترمب… لكن ما زال من المحتمل أن أنشطة أخرى للمراقبة استخدمت ضد الرئيس ترمب ومعاونيه."

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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