أمريكا تحظر على بعض ركاب الطائرات حمل أجهزة إلكترونية كبيرة

قال مسؤولون أمريكيون إن السلطات الأمريكية تعتزم منع ركاب مسافرين على متن رحلات أجنبية معينة متجهة إلى الولايات المتحدة من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة.

وذلك ردا على تهديد إرهابي لم تحدده السلطات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقال المسؤولون إن من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الإجراء الجديد اليوم الثلاثاء مضيفين أنه كان قيد الدراسة منذ علمت الحكومة الأمريكية بوجود تهديد منذ عدة أسابيع.

وذكر مصدر أن الإجراء سيشمل نحو ثماني إلى عشر شركات طيران أجنبية. وأكد مسؤول حكومي منفصل تقريرا لوكالة أسوشيتد برس بأن الحظر سيؤثر على عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت رويترز في وقت سابق إن الحظر سيشمل شركات طيران مقرها الأردن والسعودية. ولم يذكر المسؤولون أسماء الدول الأخرى.

وذكر المسؤولون أن شركات الطيران الأمريكية ليست مشمولة بالحظر الذي سيطبق على أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة دون أن يذكروا السبب. وسيسمح للركاب بحمل أجهزة أكبر، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة ومشغلات اسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات، في حقائب سفرهم بعد فحصها.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله إن حظر الإلكترونيات على شركات طيران معينة مرتبط بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وأن بعض المعلومات جاءت من غارة شنتها قوات أمريكية خاصة في اليمن في الآونة الأخيرة. ولم يتسن لرويترز تأكيد تقرير (سي.إن.إن) على الفور لكن رويترز ذكرت أن التنظيم خطط لعدة محاولات تفجيرية فاشلة على متن طائرات متجهة إلى دول غربية.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الأردني في تغريدة يوم الاثنين إن الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة سيمنعون من حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات اعتبارا من اليوم الثلاثاء بناء على طلب المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك من سيتوقفون في المطارات الأمريكية في طريقهم إلى كندا. لكن لا يزال بوسع الركاب حمل الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية المعتمدة.

وذكرت صحيفة الرياض السعودية، على موقعها الإلكتروني أن هيئة الطيران المدني أبلغت "شركات الطيران المتجهة من مطارات المملكة إلى المطارات الأمريكية بالإجراءات الأخيرة من الجهات الأمنية في أمريكا الملزمة للركاب بشحن أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية (تابلت) مثل الآيباد مع العفش المصاحب."

وأكد مسؤول بهيئة الطيران المدني للصحيفة "إبلاغ هذه التعليمات من السلطات الأمريكية العليا للداخلية السعودية."

ورفض البيت الأبيض التعليق.

