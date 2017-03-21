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سياسة|تركيا

أردوغان: اللجنة الأولمبية تمارس "الخداع" مع تركيا

21/3/2017

صَعد الرئيس التركي طيب أردوغان شكواه إلى الساحة الرياضية أمس متهما اللجنة الاولمبية الدولية بممارسة الخداع لمنع إسطنبول من استضافة الألعاب الأولمبية.

ويتوق أردوغان منذ السنوات الأولى لحياته السياسية إلى أن تستضيف تركيا الأولمبياد وهو ما سيجعلها أول دولة ذات غالبية مسلمة تنظم هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأبلغ أردوغان قمة دولية لكرة القدم في إسطنبول "ربما لم يكن بمقدورنا جلب الألعاب الأولمبية إلى بلدنا حتى الآن لكنكم تعرفون أيضا حيل الخداع التي تُلعب هنا… لقد كنت شاهدا عليها بنفسي". ولم يحدد ما هي تلك الحيل.

وأضاف قائلا "هم لم يعطونا الأولمبياد حتى عندما كان لنا الحق. أعطوا الأولمبياد للمرة الثانية لأولئك الذين استضافوها من قبل."

وفي 2013 فازت العاصمة اليابانية طوكيو بأولمبياد 2020 متغلبة على عرضين منافسين من إسطنبول ومدريد. وفي ذلك الوقت نظر إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة على أنها قوضت فرص تركيا.

وقال أردوغان ،الذي عمل في السابق رئيسا لبلدية إسطنبول، إن تركيا برهنت على قدرتها على استضافة أحداث مهمة مضيفا أن بنيتها التحتية في مجال الرياضة تنامت بشكل هائل خلال الأربعة عشر عاما منذ أن أصبح على رأس حكومة البلاد.

واستضافت تركيا المهرجان الأولمبي للشباب الأوربي في إقليم إرضروم بشرق البلاد في فبراير شباط 2016 وذلك للمرة الأولى في 25 عاما.

المصدر : رويترز
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