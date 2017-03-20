ميركل: على تركيا التوقف عن استخدام تشبيهات النازية

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسؤولين الأتراك إلى التوقف عن استخدام تشبيهات النازية في الحديث عن ألمانيا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بارتكاب "تصرفات فاشية" تُذكر بحقبة النازية في ظل تنامي الخلاف بعد تجمعات سياسية كانت تهدف لحشد الدعم للتعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا من 1.5 مليون تركي يعيشون في ألمانيا.

كما اتهم أردوغان الحكومة الهولندية أيضا بالتصرف مثل "النازيين".

وقالت ميركل الموجودة في "هانوفر" الاثنين لحضور معرض سيبيت التجاري مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة كانت "واضحة" في تنبيه تركيا للقواعد الألمانية فيما يتعلق برغبة مسؤولين أجانب في عقد تجمعات سياسية في ألمانيا.