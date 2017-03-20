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سياسة

ميركل: على تركيا التوقف عن استخدام تشبيهات النازية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث خلال حفل افتتاح معرض كمبيوتر في هانوفر
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتحدث خلال حفل افتتاح معرض كمبيوتر في هانوفر
20/3/2017

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسؤولين الأتراك إلى التوقف عن استخدام تشبيهات النازية في الحديث عن ألمانيا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بارتكاب "تصرفات فاشية" تُذكر بحقبة النازية في ظل تنامي الخلاف بعد تجمعات سياسية كانت تهدف لحشد الدعم للتعديلات الدستورية المرتقبة في تركيا من 1.5 مليون تركي يعيشون في ألمانيا.

كما اتهم أردوغان الحكومة الهولندية أيضا بالتصرف مثل "النازيين".

وقالت ميركل الموجودة في "هانوفر" الاثنين لحضور معرض سيبيت التجاري مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن الحكومة كانت "واضحة" في تنبيه تركيا للقواعد الألمانية فيما يتعلق برغبة مسؤولين أجانب في عقد تجمعات سياسية في ألمانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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