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سياسة|مصر

ضابط مصري في "جهة سيادية" يتزعم عصابة مخدرات ويقتل شريكه

مقر وزارة الداخلية المصرية
مقر وزارة الداخلية المصرية
20/3/2017

قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة ألقت القبض على ضابط بجهة سيادية يتزعم عصابة لترويج المخدرات وذلك بعد قتل شريك له.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 متهمين في واقعة خطف وقتل مواطن من على مقهى بشارع شهير منذ أيام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة شخص يحاول القفز من سيارة مسرعة بعد اختطافه من مقهى بوسط القاهرة، قبل أن يُعثر عليه بعدها بيومين قتيلا على أطراف العاصمة المصرية.

وتبين بعد ذلك أن الشخص يدعى "فريد شوقي الشهاوي" وتربطه علاقة مريبة بضابط شرطة وأمين شرطة وآخرين متورطين في الاتجار بالمخدرات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن ضابطا بجهة سيادية سلّم نفسه إلى النيابة العامة، بعد القبض على 3 من شركائه.

وتابعت أن التحريات المقدمة للنيابة العامة تحوي أدلة على أن الضابط يتزعم التشكيل العصابي، والذي كان يضم 9 عناصر إجرامية تقوم بتجارة «التودو»، أحد أنواع المخدرات.

وأضافت أن المجني عليه «فريد» قام بالاحتيال على شركائه، من ضمنهم الضابط وأمين الشرطة في مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، حصيلة صفقة عملية تمت بينهم، أدت إلى اتفاقهم على خطفه وقتله.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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