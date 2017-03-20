شاهد: صور صادمة لقوات حفتر تنبش القبور وتمثل بالجثث في بنغازي

تداول ليبيون صورا ومشاهد صادمة لمسلحين تابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر وهم ينبشون القبور ويمثلون بالجثث في منطقة قنفودة غربي بنغازي السبت

حيث كان يتحصن مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي في آخر مواقعهم مع مدنيين عالقين.

ونبش مقاتلو حفتر قبر القائد العسكري البارز بمجلس الثوار جلال المخزوم الذي دفن منذ نحو ستة أيام بعد وفاته متأثرا بجراحه.

ووضع مسلحو حفتر جثة المخزوم على سيارة وتجولوا بها في بنغازي وسط حالة من هستيريا الفرح وإطلاق الرصاص والصراخ والسب والشتم والبصاق عليها.

وبعد التجول بالجثة في أرجاء واسعة من بنغازي شنقها المسلحون أمام معسكر قوات الصاعقة تشفيا في صاحبها الذي قام منذ قرابة ثلاثة أعوام مع قادة عسكريين ومقاتلين في مجلس شورى ثوار بنغازي بإطلاق عملية عسكرية سميت وقتها "ادخلوا عليهم الباب" تمكن فيها مقاتلو المجلس من اقتحام معسكرات لقوات حفتر وهدمها وقتل من واجهوهم في هذه المعسكرات بالسلاح.

وليست جثة مخزوم وحدها التي تعرضت للسحل والتمثيل بها وشنقها بل هناك جثث أخرى أخرجت من قبورها ومثل بها، لكن الحادثة الأبرز والأهم هي التي تتعلق بمخزوم اعتبار مكانته العسكرية البارزة في مجلس شورى ثوار بنغازي.

وقد لقيت حادثة إخراج الجثث من القبور والتمثيل بها استهجانا كبيرا وواسعا على مستوى البلاد، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات التنديد واستنكار ما حدث.

واعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الليبيين أن ما حدث همجية مخالفة للشريعة الإسلامية ولا تليق بالمسلمين وتضرب عرض الحائط بكل معايير حقوق الإنسان.

وجاء دخول مسلحي قوات خليفة حفتر إلى منطقة قنفودة بعد عملية الإخلاء السريعة والخروج الجماعي لمقاتلي المجلس ومن معهم من العائلات العالقة داخل العمارات السكنية المعروفة باسم "العمارات الـ12″التي كانوا محاصرين فيها إلى محاور القتال التي يسيطر عليها مقاتلون آخرون تابعون لمجلس الثوار في منطقتي الصابري وسوق الحوت شمال المدينة.

وتؤكد المصادر أن مقاتلي المجلس خرجوا في سيارات عسكرية متهالكة وفي مجموعات متفرقة، بينها قادة عسكريون وميدانيون بارزون.

وقد سلكت هذه المجموعات طرقا مختلفة، حيث إن بعضهم قبض عليهم من قبل قوات حفتر وقتلوا، والآخرون وصلوا إلى مناطق سيطرة مجلس الثوار، ومنهم من ما زال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

ومن بين هذه المجموعات مقاتلون مرفوقون بمدنيين دخلوا في اشتباكات مع قوات حفتر في إحدى مناطق غرب بنغازي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 24 عنصرا من مقاتلي مجلس الثوار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا من الجثث لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ملقاة داخل موقف للسيارات أمام ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي، وكان من بين الجثث جثتا امرأة وفتاة صغيرة.

من جهتها، أعلنت غرفة العمليات العسكرية لما تعرف بعملية الكرامة في بنغازي عما وصفته بـ"تحرير قنفودة" رغم أن مقاتلي مجلس شورى الثوار انسحبوا منها من غير قتال في غفلة من قوات حفتر الذين كانوا يحاصرونها.

وبهذا التطور تكون العمليات العسكرية قد توقفت تماما في غرب بنغازي بعد اشتداد وطأتها في العام الماضي وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، خصوصا الضربات الجوية الي كانت تنفذها طائرات حربية مسنودة بطائرات أخرى من دون طيار.

وقد أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني -ومقره العاصمة طرابلس- بيانا دعا فيه أعيان قبائل شرق ليبيا والشخصيات السياسية والنشطاء ووسائل الإعلام ومسؤولي المؤسسات العسكرية والأمنية إلى استنكار ما قام به من نسبوا أنفسهم للجيش الليبي في مدينة بنغازي شرق ليبيا من نبش للقبور وتمثيل بالجثث، ومطالبا بتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.