شاهد: الفارون من الموصل يعانون في العراء من دون مخيمات

تسارعت وتيرة تدفق النازحين العراقيين من غرب الموصل مع اشتداد حدة القتال في المدينة، لكن الكثير منهم يصل إلى المخيمات ليكتشف أنه لا يوجد مكان لهم.

وقال جاسم محمد وزير الهجرة العراقي (الاثنين) إن عدد النازحين من جانبي الموصل منذ بدء الهجوم بلغ 355 ألف شخص وإن نحو 181 ألفا فروا من غرب الموصل منذ بدء العمليات لاستعادة هذا الشطر من المدينة قبل شهر.

وتفتتح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيمات جديدة لاستيعاب النازحين في ظل امتلاء المخيمات الموجودة بالفعل عن آخرها.

ويتجه البعض إلى المخيمات الجديدة التي يجري بناؤها لاستيعاب موجة النزوح، ولكن في ضوء سوء أوضاع المعيشة يتجه كثيرون من سكان غرب الموصل إلى الشطر الشرقي من المدينة الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم الدولة في يناير/كانون الثاني للإقامة مع أقارب لهم أو إيجاد مأوى في المباني التي لم يكتمل بناؤها.