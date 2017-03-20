البث الحي
سياسة

شاهد: الفارون من الموصل يعانون في العراء من دون مخيمات

20/3/2017

تسارعت وتيرة تدفق النازحين العراقيين من غرب الموصل مع اشتداد حدة القتال في المدينة، لكن الكثير منهم يصل إلى المخيمات ليكتشف أنه لا يوجد مكان لهم.

وقال جاسم محمد وزير الهجرة العراقي (الاثنين) إن عدد النازحين من جانبي الموصل منذ بدء الهجوم بلغ 355 ألف شخص وإن نحو 181 ألفا فروا من غرب الموصل منذ بدء العمليات لاستعادة هذا الشطر من المدينة قبل شهر.

وتفتتح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيمات جديدة لاستيعاب النازحين في ظل امتلاء المخيمات الموجودة بالفعل عن آخرها.

ويتجه البعض إلى المخيمات الجديدة التي يجري بناؤها لاستيعاب موجة النزوح، ولكن في ضوء سوء أوضاع المعيشة يتجه كثيرون من سكان غرب الموصل إلى الشطر الشرقي من المدينة الذي استعادته القوات العراقية من تنظيم الدولة في يناير/كانون الثاني للإقامة مع أقارب لهم أو إيجاد مأوى في المباني التي لم يكتمل بناؤها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)