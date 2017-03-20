شاهد: اشتعال طائرة بعد هبوطها اضطراريا

اشتعلت طائرة عقب هبوطها اضطراريا في مدرج المطار في جنوب السودان.

وتحطّمت طائرة الركاب التابعة لإحدى شركات الطيران المحلية بدولة جنوب السودان الاثنين بسبب انحرافها عن مسارها أثناء الهبوط في مطار مدينة "واو" شمال غربي البلاد.

وقال وزير الصحة بونا قاودينسو إنهم استقبلوا نحو 11 مصابا في مستشفى المدينة، مضيفا أن السيارات لا تزال تنقل مصابين إلى المستشفى، لكن لا توجد حتى الآن وفيات في الحادث.

والطائرة التي تعرضت للحادث طائرة صغيرة من طراز "أنتونوف 26" وكانت تقل 45 راكبا، وفقا للوزير الذي ذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن عطل فني.

وحسب مصدر ملاحي فإن الحادث قد يكون سببه الظروف المناخية الصعبة.

وقال بول تشارلز المهندس في المطار إن "الرؤية لم تكن جيدة وكانت الطائرة تهبط من ناحية الشرق الى الغرب، وتحطمت قرب المدرج. الطقس لم يكن جيدا ولذلك تحطمت. أعتقد أن الطيار لم يتمكن من رؤية المدرج".

وكانت البلاد قد شهدت في يونيو/حزيران من العام الماضي تحطّم طائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وذلك في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي من دون وقوع خسائر بشرية.

وقال شهود إن طائرة تتبع شركة طيران صغيرة في جنوب السودان هبطت اضطراريا في مطار ببلدة واو ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب.

وقال مسؤولون بشركة (ساوث سوبريم) للطيران للصحفيين إن 44 راكبا كانوا على متن الطائرة التابعة لها.

وقال أحد عمال الإغاثة قرب مسرح الحادث إن أحدا لم يلق حتفه لكن هناك عددا من المصابين.