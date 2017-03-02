وزير العدل الأمريكي يلمح للاستقالة

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إنه سيتنحى إن أصبح ذلك هو الإجراء المناسب بشأن اتصاله بالسفير الروسي خلال الحملة الانتخابية.

ونقلت شبكة "إن.بي.سي" عن الوزير نفيه مجددا الاجتماع "بأي روسي في أي وقت لبحث أي شيء يتعلق بالحملة".

وطالب زعماء الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ باستقالة سيشنز بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست ذكرت فيه إن الوزير لم يكشف عن لقاءين أجراهما مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تولي ترمب الرئاسة.

ونفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف معرفته باجتماع وزير العدل الأمريكي مع السفير الروسي، لكنه قال إن مثل هذه الاجتماعات روتينية.

وقال بيسكوف "إن من مهام منصب السفير أن يعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات بما في ذلك مع ممثلين للأفرع التنفيذية والتشريعية من السلطة في البلد التي يوفد إليها".

كما أكد بيسكوف نفي ضلوع بلاده في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا إنه شأن داخلي أمريكي.

وأشار إلى أن ذلك يخلق أجواءا تزداد فيها صعوبة إصلاح العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.