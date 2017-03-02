ميركل تدعو القاهرة لوضع حد لتهريب اللاجئين

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يجب وضع حد لنشاط مهربي اللاجئين، وذلك على خلفية نزوح كثير من اللاجئين إلى أوريا.

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الخميس إن مصر تبذل جهدا محوريا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.

وذكرت ميركل أنه تم الاتفاق مع مصر على نقاط ملموسة بشأن ضبط الحدود، لافتة إلى أن طول الحدود بين مصر وليبيا يشكل "فرصة للإرهابيين".

من جانبه، قال السيسي إن المباحثات مع المستشارة الألمانية تطرقت إلى الوضع في ليبيا وسوريا وقضايا حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب البرنامج الاقتصادي التي تطبقه مصر حاليا.

وأثنت ميركل على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تحرير سعر الصرف وتطبيق البرنامج الاقتصادي، مؤكدة أن ألمانيا تشارك مع صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه،طالب الرئيس المصري بضرورة عدم استباق الحديث حول موضوع اتفاق بشأن الهجرة واللجوء، مشددا على ضرورة التركيز أولا على "وقف تهريب اللاجئين".

وفي ألمانيا، انتقد رجل دين مسيحي المستشارة الألمانية لموقفها "الخانع "إزاء حقوق الإنسان في مصر".

وأبدى يواخيم شرودل رجل الدين الألماني الذي عمل في مصر أكثر من 20 عاما عن غضبه تجاه تأكيد ميركل أن وضع الأقباط في مصر "جيد جدا" ووصفها مصر بأنها قوة استقرار في المنطقة.

وقال شرودل في تصريح لصحيفة بيلد واسعة الانتشار "ما الذي تريده المستشارة بهذا الخنوع".

وتجري ميركل محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارتها مصر قبل أن تتوجه إلى تونس في إطار جولة أوسع لتعزيز الاستثمارات الألمانية في أفريقيا وكبح جماح تدفق المهاجرين إلى أوربا وزيادة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

وتضع ألمانيا تعزيز التنمية الاقتصادية في أفريقيا ضمن أولوياتها خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام.

وحثت منظمة العفو الدولية ميركل على الضغط على السيسي لرفع القيود المفروضة على النشطاء الحقوقيين.

وقال رينه فيلدانجل خبير الشؤون المصرية بالمنظمة "تزداد معاناة المجتمع المدني والإعلام والمعارضة السياسية تحت قمع الدولة الذي يحدث كثيرا بذريعة ما يسمى بالحرب ضد الإرهاب."