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سياسة

موسكو تتهم المعارضة السورية بتقويض محادثات جنيف

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
2/3/2017

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الخميس أبرز هيئة ممثلة للمعارضة السورية بالسعي الى "تقويض" محادثات السلام في جنيف.

وشككت موسكو في قدرة المعارضة على التفاوض مع نظام دمشق حول حل للنزاع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين إن "الهيئة العليا للمفاوضات ترفض التعاون على مستوى متساو مع منصة موسكو ومنصة القاهرة وتقوض بحكم الأمر الواقع الحوار تارة مع وفد النظام وطورا مع مجموعات المعارضة الأخرى".

ومنصتا القاهرة وموسكو تضمان معارضين سوريين يعتبرون مقربين من روسيا.

وأضافت زاخاروفا "نلاحظ بأسف بعد الأيام الأولى للحوار بين الأطراف السورية بأن قدرة المعارضة على التفاوض تثير تساؤلات".

وتابعت أن روسيا مستعدة لتوسيع برنامج محادثات استانا الذي يعطي الأولوية لحوار بين موفدين عن النظام وعن الفصائل المقاتلة وتعطي المعارضة مجرد دور استشاري.

وأطلقت الأمم المتحدة قبل أسبوع عملية التفاوض بين دمشق والمعارضة بعد ثلاث محاولات فاشلة في 2016 في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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