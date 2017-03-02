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سياسة|ألمانيا

مدرسة بألمانيا تمنع الطلاب المسلمين الصلاة علانية

مدرسة يوهانس راو
مدرسة يوهانس راو
2/3/2017

حظرت مدرسة ثانوية ألمانية على التلاميذ المسلمين الوضوء وتأدية الصلاة على سجاجيدهم التي يفردونها داخل المدرسة بصورة علنية.

وطالبت إدارة المدرسة مدرسة "يوهانس راو" الواقعة بمدينة فوبرتال بولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد في رسالة بعثت بها إلى معلمي المدرسة الإبلاغ عن أسماء التلاميذ الذين "يصلون أمام الآخرين".

وقالت الإدارة الحكومية المحلية في دوسلدورف عاصمة الولاية الخميس إن العديد من المعلمين والطلاب شعروا بالتضييق عليهم من خلال سلوك الطلاب المسلمين.

كانت وسائل إعلامية عدة نشرت تقارير عن هذا الأمر من قبل. وقالت الحكومة المحلية إنها تؤيد قرار إدارة المدرسة.

وقالت السلطات "إن حظر الصلاة، التي تقام بصورة استفزازية علنا داخل المدرسة، ينبغي أن يشجع على التعايش السلمي، ويؤكد السلم المدرسي".

وأضافت أن عمل حركة التعليم داخل المدرسة والوفاء بالواجبات التعليمية، أهم من حرية ممارسة الأديان. ولم تشأ إدارة المدرسة الرد على أسئلة وجهت إليها بشأن الواقعة.

كانت وزارة التعليم في ولاية شمال الراين ويستفاليا استندت في اتخاذ قرارها إلى قانون التعليم في الولاية، الذي يعرف المدارس بأنها ساحات "للحرية الدينية والفكرية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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