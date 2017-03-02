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سياسة

فتح الله غولن لن يغادر الولايات المتحدة

رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
2/3/2017

نفت منظمة "التحالف من أجل القيم المشتركة" اعتزام الداعية المعارض التركي فتح الله غولن مغادرة الولايات المتحدة إلى كندا.

 جاء ذلك بعد تكهنات أثيرت حول إمكانية انتقاله خشية قيام الولايات المتحدة بتسليمه إلى تركيا.

ورفضت المنظمة التابعة لغولن تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش بأن غولن يخطط للانتقال إلى كندا، بحسب ما أعلنته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة في بيان: "السيد غولن لم يشتر أي ممتلكات في كندا أو غيرها وليس لديه نية لمغادرة الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "هذا ليس إلا مجرد شائعة كاذبة يتم تداولها مرة أخرى لصرف الانتباه عن القمع الداخلي والتحرك الاستبدادي لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإملاء ضغط على الحكومة الأمريكية لإلقاء القبض على غولن".

ويعيش غولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999 ، وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.

المصدر : الألمانية
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