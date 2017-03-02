شاهد: مقاتلو "الإيغور" من تنظيم الدولة يتوعدون بسفك الدماء في الصين

نشرت مواقع مرتبطة بتنظيم الدولة تسجيلا مصورا يظهر فيه مقاتلون من الإيغور وهم يتوعدون بسفك "الدماء كالأنهار" في الصين.

ويسلط الفيديو الضوء على ما تصفه الصين بأنه تهديد خطير.

وتشعر الصين بالقلق من أن يكون مواطنون من الإيغور وأغلبيتهم من المسلمين ويعيشون غربي إقليم شينجيانغ، قد ذهبوا للقتال مع جماعات متشددة في سوريا والعراق بعد أن تسللوا إلى هناك عبر جنوب شرق آسيا وتركيا.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن قتل رهينة صيني في 2015 مما يؤكد مخاوف الصين بشأن الإيغور تقول إنهم يقاتلون في الشرق الأوسط.

وقتل المئات في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية وأغلبهم في اضطرابات بين الإيغور وأغلبية الهان الصينية. وتلقي الحكومة باللوم في التوتر على من تصفهم ب"إسلاميين متشددين".

ونشرت الذراع العراقية للتنظيم فيديو مدته نصف ساعة ويُزعم أنه يظهر صور أشخاص من الإيغور يتدربون في العراق، ويعرض كذلك بعض الصور من داخل شينجيانغ بما في ذلك صور للشرطة الصينية في الشوارع.

ويظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ في إحدى اللقطات تليه صورة لعلم الصين وهو يحترق.

ويقول أحد المقاتلين في الفيديو وفقا لأشخاص يتحدثون لغة الإيغور وحللوا الفيديو لرويترز لكنهم طلبوا عدم ذكر أسمائهم "يا إخوة إننا اليوم نقاتل كل أمم الكفر. أوصيكم بالثبات على هذا الطريق … ونحن اليوم عازمون على رفع راية التوحيد في أمريكا والصين وروسيا."

ويعرض الفيديو كذلك صورا لأشخاص وصفوا بأنهم شهداء من "التركستان". وتركستان هو الاسم الذي يطلقه الكثير من الإيغور على شينجيانغ.

وقال أحد الذين راجعوا الفيديو إن أحد المتحدثين تكلم بلكنة مدينة ياركند القريبة من مدينة كاشغر في معقل الإيغور بجنوب شينجيانغ.

وقال مقاتل في الفيديو "أيها الصينيون الذين لا يفهمون لسان الناس نحن جنود الخلافة وسنأتي إليكم لنوضح لكم بلسان السلاح لنسفك الدماء كالأنهار ثأرا للمظلومين إن شاء الله."

ونشر موقع سايت الذي يتابع نشاط الجماعات المسلحة على الإنترنت الفيديو هذا الأسبوع.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية يوم الأربعاء إنه لا يعلم بأمر الفيديو ولم يشاهده.

وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة "لكن من الواضح تماما أننا ضد أي شكل من أشكال الإرهاب ونشارك بنشاط في التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب. نقول منذ وقت طويل إن قوات تركستان الشرقية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الصين ونحن مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للقضاء معا على القوى الانفصالية والإرهابية لتركستان الشرقية."

وتقول الحكومة الصينية إن مسلحين أجانب أثاروا التوتر في إقليم شينجيانغ الذي تقول إنه يتعرض لحملة من انفصاليين يرغبون في إقامة دولة مستقلة تعرف باسم تركستان الشرقية.

لكن جماعات حقوقية كثيرة ومنفيين يشككون في وجود جماعة متشددة متماسكة في شينجيانغ ويقولون إن غضب الإيغور من سياسات بكين القمعية هو الدافع الأقوى للتوتر.