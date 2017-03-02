شاهد: إخلاء جامعة في كندا بعد تهديدات لطلاب مسلمين

أخلت السلطات الكندية نحو 4 آلاف شخص من جامعة كونكورديا في قلب المدينة في مقاطعة كيبك، بسبب تهديدات للطلاب المسلمين بالجامعة.

وهددت مجموعة تطلق على نفسها "مجلس المواطنين المحافظين في كندا"، في رسالة إلكترونية وجهتها إلى الجامعة ووسائل إعلام محلية، بتفجير "عبوات صغيرة" احتجاجا على وجود طلبة مسلمين في الجامعة.

وكتبت المجموعة في رسالة التهديد: "الآن بعد أن تولى الرئيس ترمب الحكم جنوب الحدود، الأمور تغيرت. لن نتحمل تصرفاتكم بعد الآن"، في إشارة إلى الطلاب المسلمين.

وتم إخلاء ثلاثة أقسام بحسب كريستين موتا المتحدثة باسم الجامعة الناطقة بالإنجليزية. وألغيت كل الحصص الدراسية حتى وقت متأخر من بعد الظهر على الأقل، وفق ما أكد حساب الجامعة على تويتر.

صورة من رسالة التهديد

وقال بونوا بواسيل المتحدث باسم شرطة مونتريال، إن قوات الأمن فتشت المباني من دون العثور على أي أدلة.

وكان أحد الأقسام التي تم إخلاؤها يشهد فعالية "أسبوع توعية بالإسلام".

وقالت وزيرة التعليم العالي في كيبيك هيلين ديفيد "ندين بشدة تلك الهجمات ضد جامعة تشكل نموذجا للعيش المشترك".

واستنكر رئيس الجامعة آلان شيبرد هذه الحادثة في جامعة تستقبل طلابا من 150 دولة مختلفة.

وأضافت الوزيرة أن جامعة أخرى من الجامعات الأربع في مونتريال، هي جامعة ماكغيل، تلقت الرسالة الإلكترونية نفسها؛ لكن لم يتم إخلاء أيّ من مباني هذه الجامعة ولم تتعرض للاستهداف.

ويذكّر اسم المجموعة التي بعثت التهديد، بمجموعة الأمريكي ديلان روف الذي حكم عليه بالإعدام في كارولينا الجنوبية.

وكان هذا الشاب الذي يؤمن بتفوق البيض قتل في عام 2015 تسعة سود في كنيسة.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي قتل طالب يؤمن بالفكرة ذاتها، ستة مسلمين أثناء أدائهم الصلاة في مسجد في كيبك.